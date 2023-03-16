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В Бурятии начали закрывать ледовые переправы

В Бурятии начали закрывать ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Из-за тёплой погоды на поверхности водоёмов появилась талая вода

Сегодня, 16 марта в Бурятии закрылись три ледовые переправы.

Автомобильное движение на льду прекращено в по реке Ока в Окинском районе в посёлке Боксон и в улусе Балакта. Также закрылась ледовая переправа в Улан-Удэ – в микрорайоне Мостовой – на Селенге.

- Из-за установившейся тёплой погоды структура льда на указанных водоёмах стала рыхлой, на поверхности появилась талая вода. В связи с чем выезд на лёд стал опасным. Чтобы ограничить движение на въездах к переправам, установили запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Продолжают действовать 11 ледовых переправ в Муйском, Селенгинском, Прибайкальском и Баргузинском районах.

Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям республики об опасности выезда и выхода на хрупкий весенний лёд.

- Не оставляйте детей без присмотра. Если вы стали свидетелем провала человека или автомобиля под лёд, немедленно сообщите об этом на единый телефон спасения 112, - предупреждают в ведомстве. 
Ледовые переправы

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