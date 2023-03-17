Соревнования состоятся в Иволгинском районе
19 марта в Бурятии пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Закрытие зимнего сезона-2023». Местом проведения станет база отдыха «Лесной дворик» в селе Калёново Иволгинского района.
Как сообщает группа «Ориентировщики Бурятии», старт запланирован в 12:00. Предварительные заявки принимаются до 20:00 17 марта.
Летний сезон по спортивному ориентированию стартует 2 апреля. В этот день в Кяхте состоится открытое первенство Кяхтинского района. Соревнования станут первым этапом кубка Бурятии по ориентированию.
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Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
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