17 марта

16 марта

Популярное

Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон

Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся в Иволгинском районе

19 марта в Бурятии пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Закрытие зимнего сезона-2023». Местом проведения станет база отдыха «Лесной дворик» в селе Калёново Иволгинского района.

Как сообщает группа «Ориентировщики Бурятии», старт запланирован в 12:00. Предварительные заявки принимаются до 20:00 17 марта.

Летний сезон по спортивному ориентированию стартует 2 апреля. В этот день в Кяхте состоится открытое первенство Кяхтинского района. Соревнования станут первым этапом кубка Бурятии по ориентированию.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия спорт спортивное ориентирование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
Ориентировщики Бурятии завершают зимний сезон
Общество, 17.03.2023
Соревнования состоятся в Иволгинском районе
Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
Педагоги Улан-Удэ сыграют в КВН
Общество, 17.03.2023
Начался приём заявок на «Педагогическую весну - 2023»
В Бурятии пройдёт чемпионат по тайскому боксу
В Бурятии пройдёт чемпионат по тайскому боксу
Общество, 16.03.2023
Республиканский турнир состоится в Иволгинском районе
В библиотеках Бурятии отметят День поэзии
В библиотеках Бурятии отметят День поэзии
Общество, 16.03.2023
В рамках праздника будут проведены поэтические и литературные мероприятия
Студентов приглашают на национальную олимпиаду по байкаловедению
Студентов приглашают на национальную олимпиаду по байкаловедению
Общество, 16.03.2023
Победителям вручат дипломы и памятные призы
В Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди взрослых
В Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди взрослых
Общество, 16.03.2023
Участникам предстоит читать тексты без подготовки
В Бурятии готовятся к эвенкийскому празднику «Больдёр»
В Бурятии готовятся к эвенкийскому празднику «Больдёр»
Общество, 16.03.2023
Он состоится в конце июня в Курумканском районе
В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым
В Улан-Удэ покажут фотовыставку про Крым
Общество, 16.03.2023
В столице республики пройдёт фестиваль «Крымская весна»
В Бурятии определили победителей среди спортклубов ссузов
В Бурятии определили победителей среди спортклубов ссузов
Общество, 16.03.2023
В следующий этап путёвку получила команда БРПК
В Москве показали жилища бурят, эвенков и семейских Забайкалья
В Москве показали жилища бурят, эвенков и семейских Забайкалья
Общество, 16.03.2023
Выставка проходит в одном из столичных парков
В Бурятии ремонт моста через Итанцу завершат в этом году
В Бурятии ремонт моста через Итанцу завершат в этом году
Общество, 16.03.2023
Жители села Лиственничное смогут воспользоваться новым мостом до нового года
В Бурятии стартовала «Студенческая Весна» ссузов
В Бурятии стартовала «Студенческая Весна» ссузов
Общество, 16.03.2023
Фестиваль проводится среди студентов колледжей и техникумов
К юбилею Бурятии созданы произведения для народных инструментов
К юбилею Бурятии созданы произведения для народных инструментов
Общество, 16.03.2023
В Улан-Удэ наградили композиторов – победителей фестиваля «Хуурайм наадан»
Казачий отряд сибиряков отправится в зону СВО
Казачий отряд сибиряков отправится в зону СВО
Общество, 16.03.2023
Иркутские казаки войдут в сводный отряд Сибирского федерального округа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^