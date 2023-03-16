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Возле священного места в Улан-Удэ появится смотровая площадка

Возле священного места в Улан-Удэ появится смотровая площадка
Общество,  Фото:КГХ
Она расположится в сотых кварталах

На экологической туристской тропе «Юго-западная» в сотых кварталах Улан-Удэ обустроят смотровую площадку. Сделают это на средства республиканского бюджета в рамках программы по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа. Соответствующее поручение дал мэр города Игорь Шутенков.

- В 100-х микрорайонах проживает более 60 тысяч человек. С развитием инфраструктуры растёт и спрос на места отдыха. Мы рассчитываем, что смотровая площадка станет местом оздоровления и притяжения горожан, – подчеркнул во время выездного совещания глава комитета городского хозяйства Сергей Гашев. – Это также позволит разгрузить тропу здоровья на Верхней Берёзовке.

В день новую экотропу общей протяжённостью почти в пять километров могут посещать более 250 человек. Она начинается в 105-ом микрорайоне и условно делится на три участка – «Каньон», «Городская миля» и «Зелёный серпантин». На последнем и появится смотровая площадка – оттуда открывается красивый панорамный вид.


В пешей доступности находится шаманское сакральное место – обоо.

- Этот маршрут пользуется популярностью – особенно у мам, которые гуляют с детьми в колясках. Строительство участков тропы планируется поэтапно. В этом году появится смотровая площадка, после планируется обустройство зон отдыха и территории, – отметила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.


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