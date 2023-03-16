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Артистов Бурятии приглашают на всероссийский конкурс этнической музыки

Артистов Бурятии приглашают на всероссийский конкурс этнической музыки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём заявок - до 31 марта

Продолжается приём заявок на всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна», который стартовал 1 декабря 2022 года. Отборочный этап завершится 31 марта 2023 года. Конкурс проводит Российский музыкальный союз, одно из ведущих творческих объединений страны.

- К участию приглашаются исполнители этнической музыки народов России – как сольных исполнителей, так и вокальные и вокально-инструментальные коллективы. К проекте могут участвовать представители любого музыкального направления. Участие в конкурсе бесплатное, - сообщают в пресс-службе ВСГИК.

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на официальном сайте проекта: вся-страна-конкурс.рф. до 31 марта.

Конкурс проходит в два этапа: предварительный отбор и финал. Предварительный этап конкурса завершится 31 марта, в апреле будет идти открытое голосование за лучших исполнителей.

Имена финалистов конкурс объявят 4 мая. А финальный гала-концерт пройдет в Москве в июне. Финалисты исполнят фольклорные номера из собственного репертуара, а также подготовят номер по специальному заданию оргкомитета.

Победители получат денежные премии и памятные призы.

Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры: музыканты, актёры, фольклористы, продюсеры.


Возрастное ограничение 18+
музыканты

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