16 марта

15 марта

Популярное

Шахматисты Улан-Удэ выиграли 150 тысяч рублей в Новокузнецке

Шахматисты Улан-Удэ выиграли 150 тысяч рублей в Новокузнецке
Общество,  Фото:федерация шахмат РБ
Школьники столицы Бурятии стали первыми на всероссийских соревнованиях

Сборная физико-математической школы №56 из Улан-Удэ стала победителем всероссийских соревнований «Кубок Интеллект Академии» по шахматам в Новокузнецке. Турнир проводился в рамках федерального проекта «Шахматы в школах». В нём принимали участие 17 школ с разных регионов России.

Юные шахматисты Бурятии набрали 65,5 очков и оторвались на 7 очков от второго места. Первый командный приз составил 150 тысяч рублей. На своих досках чемпионами стали Тимур К. и Дарима Р. Вторые места заняли капитан команды Алдар М. и Саша Г. Третье место в личном зачёте у Алдара С.

Все юные шахматисты – учащиеся шахматной школы международного гроссмейстера Инны Ивахиновой, тренер Саян Ивахинов. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
шахматы Бурятия Улан-Удэ спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Названы лучшие исполнители на бурятских народных инструментах
Названы лучшие исполнители на бурятских народных инструментах
Общество, 16.03.2023
Объявлены победители фестиваля «Хуурайм наадан»
МАПП «Забайкальск» собираются реконструировать
МАПП «Забайкальск» собираются реконструировать
Общество, 16.03.2023
На эти цели выделено 2,8 миллиарда рублей
Пулевики в Улан-Удэ разыгрывают кубок России
Пулевики в Улан-Удэ разыгрывают кубок России
Общество, 16.03.2023
Официальная тренировка стартовала сегодня, 16 марта
В Бурятии женщине, попавшей в ДТП по вине дорожников, возместили ущерб
В Бурятии женщине, попавшей в ДТП по вине дорожников, возместили ущерб
Общество, 16.03.2023
Водитель на ремонтируемой дороге влетела в груду песка
В Улан-Удэ не оказали медицинскую помощь осуждённому
В Улан-Удэ не оказали медицинскую помощь осуждённому
Общество, 16.03.2023
Он был вынужден обратиться к Юлии Жамбаловой
В Бурятии почти наполовину увеличилось число туристов за 2022 год
В Бурятии почти наполовину увеличилось число туристов за 2022 год
Общество, 16.03.2023
Рост в сравнении с прошлым годом составил 41 процент
Фермеры Бурятии могут почти бесплатно установить солнечные батареи
Фермеры Бурятии могут почти бесплатно установить солнечные батареи
Общество, 16.03.2023
Для этого нужно подать документы на субсидию в республиканский минсельхоз 
Архитекторы и дизайнеры Улан-Удэ поучаствуют «Городских практиках»
Архитекторы и дизайнеры Улан-Удэ поучаствуют «Городских практиках»
Общество, 16.03.2023
С 4 апреля для них стартует бесплатная образовательная программа
В Бурятии торжественно открыли обновлённый дом культуры
В Бурятии торжественно открыли обновлённый дом культуры
Общество, 16.03.2023
На ремонт было выделено более 10 миллионов рублей
В Бурятии начали закрывать ледовые переправы
В Бурятии начали закрывать ледовые переправы
Общество, 16.03.2023
Из-за тёплой погоды на поверхности водоёмов появилась талая вода
В Улан-Удэ на три с лишним месяца перекроют улицу Трубачеева
В Улан-Удэ на три с лишним месяца перекроют улицу Трубачеева
Общество, 16.03.2023
Движение там изменится с десяти часов утра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^