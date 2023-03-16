Шахматисты Улан-Удэ выиграли 150 тысяч рублей в Новокузнецке

Общество, Фото: федерация шахмат РБ

Школьники столицы Бурятии стали первыми на всероссийских соревнованиях



Сборная физико-математической школы №56 из Улан-Удэ стала победителем всероссийских соревнований «Кубок Интеллект Академии» по шахматам в Новокузнецке. Турнир проводился в рамках федерального проекта «Шахматы в школах». В нём принимали участие 17 школ с разных регионов России.



Юные шахматисты Бурятии набрали 65,5 очков и оторвались на 7 очков от второго места. Первый командный приз составил 150 тысяч рублей. На своих досках чемпионами стали Тимур К. и Дарима Р. Вторые места заняли капитан команды Алдар М. и Саша Г. Третье место в личном зачёте у Алдара С.



Все юные шахматисты – учащиеся шахматной школы международного гроссмейстера Инны Ивахиновой, тренер Саян Ивахинов. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

