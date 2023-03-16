В Забайкалье возобновят работу два пункта пропуска на границе с Китаем

Это позволит снизить нагрузку на автомобильный пункт пропуска Забайкальск



С 21 марта в тестовом режиме в Забайкальском крае возобновляется работа двустороннего автомобильного пункта пропуска «Староцурухайтуйский» на границе с КНР (на китайской стороне пункт пропуска Хэйшаньтоу).



- С 21 по 31 марта через погранпереход будет осуществляться возвращение китайских грузовиков, находившихся в России в период пандемии коронавирусной инфекции, экспорт в Китай российской продукции и импорт в Россию грузовой автомобильной техники, - сообщает ФГКУ «Росгранстрой».



С 1 апреля автомобильный пункт пропуска «Староцурухайтуйский» уже будет готов к возобновлению пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу РФ в обычном режиме. Погранпереход будет работать с 9:00 до 18:00 по местному времени (с 13:00 до 14:00 –технологический перерыв, воскресенье – выходной день).



Также с 1 апреля планируется возобновить пропуск через госграницу РФ в двустороннем автомобильном пункте пропуска «Олочи» (на китайской стороне пункт пропуска «Шивэй»). Погранпереход будет работать с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00-технологический перерыв, суббота и воскресенье – выходные дни).



Движение через пункты пропуска Староцурухайтуйский и Олочи было приостановлено в 2020 году в связи с введением ковидных ограничений. «Возобновление государственного контроля в АПП Староцурухайтуйский и Олочи создаст возможность для перераспределения транспортных потоков и позволит снизить нагрузку на автомобильный пункт пропуска Забайкальск», - добавили в ведомстве.

