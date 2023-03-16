В сельской школе в Бурятии перенесли весенние каникулы

Их сдвинули на неделю
Жители села Комсомольское, которое находится в Еравнинском районе Бурятии, поинтересовались, кто и каким образом устанавливает каникулы в школах. В местной СОШ они должны были начаться в эту пятницу, 17-го числа, а в большинстве остальных сельских учебных заведений и в Улан-Удэ – на следующей неделе
, 25-го.
Директор Комсомольской СОШ Маргарита Бурлакова отметила, что отдых в итоге сдвинули на неделю.
- Принято решение уйти на каникулы 25 марта. Ученикам и родителям дату ещё не объявили, – цитируют её в группе «Еравна-инфо.24/7».
Согласно федеральному закону № 273 «Об образовании в РФ», в общей сложности продолжительность каникул в течение учебного года не должна превышать 31 день.
- Нарушений по продолжительности и срокам нет. Школа вправе устанавливать каникулы в соответствии с учебным графиком, – добавила Маргарита Бурлакова.
Отдыхать ученики в этот раз будут 9 дней. Новогодние каникулы были 12. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует 3 апреля.
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