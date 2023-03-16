В библиотеках Бурятии отметят День поэзии

В рамках праздника будут проведены поэтические и литературные мероприятия



В библиотеках столицы Бурятии состоятся мероприятия, посвящённые Дню поэзии.



21 марта в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ пройдёт литературная игра-викторина «Поэзия оттепели» (12+). Четыре команды, состоящие из шести человек, будут бороться за звание лучших знатоков советской поэзии 60-х годов. Победители получат ценные призы.



17 марта в «Pro100 библиотеке» в 113-м квартале состоится квартирник «Мартовские коты» (16+). Вход на концерт свободный.



- Будем точить печеньки, читать стихи и слушать хорошую музыку. Акустичность и поэтичность гарантированы, приходите! – сообщает пресс-служба библиотеки.

