Он состоится в конце июня в Курумканском районе
В этом году в Бурятии вновь пройдёт республиканский праздник эвенков «Больдёр». Спустя шесть лет его снова примет Курумканский район.
15 марта центр эвенкийской культуры «Арун» и администрация района провели рабочее совещание по этому поводу. В ходе обсуждения был подготовлен рабочий вариант программы праздника, который должен состояться 23-24 июня.
- «Больдёр» в переводе с эвенкийского означает «встреча». В старину этим ритуалом отмечали наступление нового года, собираясь для празднеств и деловых переговоров. Сейчас в Бурятии уже долгое время он каждые два года проводится как республиканский этнокультурный фестиваль межрегионального значения. Праздник собирает эвенкийские творческие коллективы Бурятии и других субъектов РФ, он поочерёдно проводится в районах республики, где традиционно проживают эвенки. Мероприятие включает торжественное шествие, концерт, экспозиции сувениров и этнической кухник, ярмарку, национальные забавы-состязания, - сообщает пресс-служба центра «Арун».
Последний раз «Больдёр» в Бурятии проводили в 2021 году, но из-за эпидемиологических ограничений он прошёл в формате дистанционного конкурса выступлений артистов. До этого в полноценном формате праздник проводился в 2019 году, в Баунтовском эвенкийском районе. В Курумканском районе «Больдёр» последний раз проходил летом 2017 года.
В Бурятии готовятся к эвенкийскому празднику «Больдёр»
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