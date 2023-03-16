В Улан-Удэ наградили композиторов – победителей фестиваля «Хуурайм наадан»
В Бурятии к межрегиональному фестивалю-конкурсу «Хуурайм наадан – 2023» были созданы новые произведения для бурятских народных инструментов. Так в номинации «Композиторы-профессионалы» фестиваля дипломом лауреата I степени награждена Лариса Санжиева . Лауреатом II степени стал Лудуб Очиров.
В номинации «Композиторы-любители» звание лауреата I степени получил Олег Шаренда . Лауреатом II степени была признана Долгорма Янжимаева. Лауреатом III степени –Денис Калашников.
Победителей наградили дипломами и денежными призами на гала-концерте фестиваля-конкурса 14 марта в Бурятском театре драмы. Вечер открылся премьерой увертюры «Буянтай Буряадни» для оркестра бурятских народных инструментов. Автор произведения – известный композитор, лауреат Государственной премии Бурятии Пурбо Дамиранов. Увертюра создана по заказу министерства культуры Бурятии. Большой сводный оркестр бурятских народных инструментов под руководством Нямдорж Нацагдорж посвятил это произведение 100-летнему юбилею республики.
Также на концерте прозвучала премьера произведения «Посвящение моринхууру» композитора Лудуба Очирова, лауреата II степени конкурса. Исполнил произведение Саян О., студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
К юбилею Бурятии созданы произведения для народных инструментов
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