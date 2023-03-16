Названы лучшие исполнители на бурятских народных инструментах

Объявлены победители фестиваля «Хуурайм наадан»



В Улан-Удэ прошёл гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса «Хуурайм наадан – 2023». Фестиваль собрал талантливых музыкантов и мастеров этнической Бурятии.



В рамках конкурса были объявлены лучшие исполнители и оркестры бурятских народных инструментов. Гран-при фестиваля удостоена исполнительница на традиционном бурятском инструменте сууха-хуур Сэлмэг Д. Сэлмэг учится на 4 курсе колледжа искусств им. П.И. Чайковского (музыкальный руководитель Дымбрылов Эрдэм, концертмейстер Красильникова Мария). Главный приз от министерства культуры Республики Бурятия «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте сууха-хуур» и денежный приз от Буддийской традиционной Сангхи России вручил победительнице Дид Хамбо-лама Очиров Дагба лама.



Также дипломы и денежные призы конкурса исполнителей на бурятских народных инструментах были присуждены:



В номинации «Учащиеся 2-4 классов Детских школ искусств»

Дипломы лауреата III степени:

Бальжине А., г. Улан-Удэ, руководитель Биликтуева Марина Ринчиновна;

Мирославу Ч., Забайкальский край, руководитель Галсанова Баирма Бальжинимаевна;

Диплом лауреата II степени:

Майдару Д., г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж, концертмейстер Русанов Александр Викторович;

Диплом лауреата I степени и специальный денежный приз «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур»:

Тимуру Н., г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна;



В номинации «Учащиеся 5-7 классов детских школ искусств»

Диплом лауреата III степени:

Елене Л., г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна;

Диплом лауреата II степени:

Индару Ш., Закаменский район, руководитель Нямдорж Нацагдорж;

Дари Б., г. Улан-Удэ, руководитель Биликтуева Марина Ринчиновна;

Диплом лауреата I степени:

Дарине Ш., г. Улан-Удэ, руководитель Биликтуева Марина Ринчиновна;



В номинации «Исполнители-любители»

Диплом лауреата III степени:

Энхэ Н., Закаменский район, руководитель Нямдорж Нацагдорж;

Диплом лауреата II степени:

Сарюне Б., Селенгинский район, руководитель Дымбрылов Эрдэм Биликтоевич;

Зоригме Дамшаевой, Окинский район;

Диплом лауреата I степени:

Баиру Самбуеву, Хоринский район, руководитель Шойбонова Аюна Алдаровна;



В номинации «Ансамбли»

Диплом лауреата III степени:

Ансамблю моринхуристов колледжа искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна;

Диплом лауреата II степени:

Ансамблю «Онон», г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата I степени:

Ансамблю «Баян Аялга», Закаменский район, руководитель Дансарунова Алена Маратовна;



В номинации «Студенты ссузов и вузов»

Диплом лауреата III степени:

Сэлмэг Ангаевой, г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна, концертмейстер Васильева Ольга Николаевна;

Диплом лауреата III степени в номинации «Лучший исполнитель на традиционном бурятском инструменте суур»:

Луизе Ишигеновой, г. Улан-Удэ, Ринчинова Виктория Михайловна;

Диплом лауреата II степени:

Идегэл Мандыт, г. Улан-Удэ, Ринчинова Виктория Михайловна;

Диплом лауреата I степени в номинации «Лучший исполнитель на традиционном бурятском инструменте суур»:

Милане Садуллаевой, г. Улан-Удэ, Ринчинова Виктория Михайловна.



Специальные дипломы «Найдал» вручены участникам из Улан-Удэ: Саяну О. и Данзану Д.



Благодарностью республиканского центра народного творчества за значительный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и активную работу по подготовке учащихся к межрегиональному фестивалю-конкурсу «Хуурайм наадан», в рамках Года педагога и наставника и специальным денежным поощрением награждена Марина Биликтуева, преподаватель детской школы искусств №1 г. Улан-Удэ.



Также министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поблагодарила за подвижническую деятельность в возрождении исконно бурятских инструментов: сууха-хуура и суура общественного деятеля Виндарью Доржиеву, монгольских музыкантов Гуянгийн Бадмацэрэна и Баттувшина Балданцэрэна, бурятских мастеров-изготовителей музыкальных инструментов Очиржапа Жамбалова и Баира Бодиева. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



