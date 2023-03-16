Названы лучшие исполнители на бурятских народных инструментах

Объявлены победители фестиваля «Хуурайм наадан»
В Улан-Удэ прошёл гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса «Хуурайм наадан – 2023». Фестиваль собрал талантливых музыкантов и мастеров этнической Бурятии.
В рамках конкурса были объявлены лучшие исполнители и оркестры бурятских народных инструментов. Гран-при фестиваля удостоена исполнительница на традиционном бурятском инструменте сууха-хуур Сэлмэг Д. Сэлмэг учится на 4 курсе колледжа искусств им. П.И. Чайковского (музыкальный руководитель Дымбрылов Эрдэм, концертмейстер Красильникова Мария). Главный приз от министерства культуры Республики Бурятия «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте сууха-хуур» и денежный приз от Буддийской традиционной Сангхи России вручил победительнице Дид Хамбо-лама Очиров Дагба лама.
Также дипломы и денежные призы конкурса исполнителей на бурятских народных инструментах были присуждены:
В номинации «Учащиеся 2-4 классов Детских школ искусств»
Дипломы лауреата III степени:
Бальжине А., г. Улан-Удэ, руководитель Биликтуева Марина Ринчиновна;
Мирославу Ч., Забайкальский край, руководитель Галсанова Баирма Бальжинимаевна;
Диплом лауреата II степени:
Майдару Д., г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж, концертмейстер Русанов Александр Викторович;
Диплом лауреата I степени и специальный денежный приз «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур»:
Тимуру Н., г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна;
В номинации «Учащиеся 5-7 классов детских школ искусств»
Диплом лауреата III степени:
Елене Л., г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна;
Диплом лауреата II степени:
Индару Ш., Закаменский район, руководитель Нямдорж Нацагдорж;
Дари Б., г. Улан-Удэ, руководитель Биликтуева Марина Ринчиновна;
Диплом лауреата I степени:
Дарине Ш., г. Улан-Удэ, руководитель Биликтуева Марина Ринчиновна;
В номинации «Исполнители-любители»
Диплом лауреата III степени:
Энхэ Н., Закаменский район, руководитель Нямдорж Нацагдорж;
Диплом лауреата II степени:
Сарюне Б., Селенгинский район, руководитель Дымбрылов Эрдэм Биликтоевич;
Зоригме Дамшаевой, Окинский район;
Диплом лауреата I степени:
Баиру Самбуеву, Хоринский район, руководитель Шойбонова Аюна Алдаровна;
В номинации «Ансамбли»
Диплом лауреата III степени:
Ансамблю моринхуристов колледжа искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна;
Диплом лауреата II степени:
Ансамблю «Онон», г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата I степени:
Ансамблю «Баян Аялга», Закаменский район, руководитель Дансарунова Алена Маратовна;
В номинации «Студенты ссузов и вузов»
Диплом лауреата III степени:
Сэлмэг Ангаевой, г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Виктория Михайловна, концертмейстер Васильева Ольга Николаевна;
Диплом лауреата III степени в номинации «Лучший исполнитель на традиционном бурятском инструменте суур»:
Луизе Ишигеновой, г. Улан-Удэ, Ринчинова Виктория Михайловна;
Диплом лауреата II степени:
Идегэл Мандыт, г. Улан-Удэ, Ринчинова Виктория Михайловна;
Диплом лауреата I степени в номинации «Лучший исполнитель на традиционном бурятском инструменте суур»:
Милане Садуллаевой, г. Улан-Удэ, Ринчинова Виктория Михайловна.
Специальные дипломы «Найдал» вручены участникам из Улан-Удэ: Саяну О. и Данзану Д.
Благодарностью республиканского центра народного творчества за значительный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и активную работу по подготовке учащихся к межрегиональному фестивалю-конкурсу «Хуурайм наадан», в рамках Года педагога и наставника и специальным денежным поощрением награждена Марина Биликтуева, преподаватель детской школы искусств №1 г. Улан-Удэ.
Также министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поблагодарила за подвижническую деятельность в возрождении исконно бурятских инструментов: сууха-хуура и суура общественного деятеля Виндарью Доржиеву, монгольских музыкантов Гуянгийн Бадмацэрэна и Баттувшина Балданцэрэна, бурятских мастеров-изготовителей музыкальных инструментов Очиржапа Жамбалова и Баира Бодиева. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Названы лучшие исполнители на бурятских народных инструментах
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