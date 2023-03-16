В Бурятии прокуратура собралась с проверкой в школу с халтурным ремонтом

Прокуратура Джидинского района собралась с инспекцией в СОШ в селе Желтура. Представители надзорного ведомства проверят объём и качество проведённого там капитального ремонта и соответствие работ контракту. Об этом сообщили накануне в группе «Джида-инфо 24/7».
Ранее общественники обнаружили ряд серьёзных недочётов после ремонта на 15 с лишним миллионов, который сделали в этой школе ещё в 2019 году. Там насчитывается сто учеников, но властям, по словам представителей регионального отделения Народного фронта, нет никакого дела ни до комфорта самих ребятишек, ни сотрудников.
В здании – столы, которым «исполнилось» 40 лет. Они там с 1982 года. Чтобы отапливать столовую, в учебное заведение должны были доставить 56 кубометров дров, но часть топлива – 21 кубометр – так и не доехала. На его покупку между тем направили 92 с лишним тысячи. Кровля в СОШ протекает, а на стенах появились трещины и плесень.
- Двери, полы и проёмы искривились, окна промерзают. Смета предусматривала замену стропил, системы отопления и полов, но подрядчик эта работы так и не сделал, хотя получил за них деньги, – констатировали активисты Народного фронта.
Они потребовали от властей исправить нарушения, но выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. Общественники заявили, что будут добиваться устранения всех недочётов и привлечения виновных к ответственности.
Вскоре в Минобрнауки сообщили: ситуацию взял на личный контроль глава ведомства Валерий Поздняков. В министерстве пообещали провести свою проверку «для принятия соответствующих административных решений». Детям тем временем пришлось заниматься физкультурой под «дождём». В СОШ не стали отменять уроки из-за протекающей крыши.