Юная забайкалка примет участие в чемпионате Европы по шахматам в Черногории

Там выступит Яна Жапова

Юная шахматистка из Забайкальского края Яна Жапова примет участие в 23-м чемпионате Европы по шахматам среди женщин. Соревнования пройдут с 17 по 30 марта в городе Петровац (Черногория).

«Девять российских шахматисток выступят на чемпионате под флагом Международной шахматной федерации. Мы горды тем, что наша спортсменка в столь юном возрасте продолжает покорять высоты в мире спорта. Желаем удачи и побед», - поделился с порталом Забайальского края начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.

По решению тренерского совета федерации шахмат России, Яна допущена и к участию в первенстве России среди юниорок до 21 года, которое состоится в Москве с 18 по 28 апреля. Наша землячка там же оспорит первенство в блице и быстрых шахматах в своей возрастной категории среди девушек до 17 лет. По завершении первенства России в составе сборной команды Новосибирской области Яна Жапова выедет в Сочи на XXIV чемпионат России по шахматам среди женских команд.

Уроженка поселка Агинское Яна Жапова, несмотря на свои юные годы, уже давно известна своими шахматными успехами. В 10 лет она стала лучшей в России среди девочек своего возраста, в 11 победила на чемпионате мира в Минске. В 2022 году она первой в истории забайкальского спорта получила звание «Женский международный мастер (WIM)».

С 2021 года Яна выступает двойным зачетом за Забайкальский край и Новосибирскую область. 5 марта Жапова стала бронзовым призером чемпионата Сибирского федерального округа по быстрым шахматам среди женщин в Новосибирске.