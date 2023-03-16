В Бурятии стартовала «Студенческая Весна» ссузов

Фестиваль проводится среди студентов колледжей и техникумов
Региональный этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций проходит в Бурятии с 13 по 18 марта. В фестивале принимает участие 21 колледж и техникум.
- Стартовал самый масштабный фестиваль республики. Ежегодно более 7000 студентов принимают участие в своих внутренних конкурсах и лучшие из лучших переходят на следующие этапы. В этом году у нас амбициозные планы на всероссийский фестиваль. Надеемся, что им суждено сбыться, — поделился исполнительный директор «СтудВесны» в Бурятии Александр Малханов.
Первыми свои двери открыли Гусиноозёрский энергический техникум и Джидинский многопрофильный техникум. Жюри регионального фестиваля оценивает каждый номер, и лучшие попадут на гала-концерт 31 марта в физкультурно-спортивном комплексе.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, фестиваль «Российская студенческая весна» — единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества, которая даёт реальную возможность талантливым студентам институтов и колледжей попасть на самую престижную сцену студенческой молодёжи нашей страны.
- Впервые с 2019 года после ковидных ограничений пройдёт финальный гала-концерт фестиваля. Весь концерт будет посвящён 100-летию Республики Бурятия и Году педагога и наставника, — рассказал руководитель молодёжного центра Бурятии Замбал Санжиев.
В этом году фестиваль состоит из различных направлений. Представлены вокальное направление, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт.
Возрастное ограничение: 12+.
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