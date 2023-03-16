«Потомственный бурят» Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов

Звезда Голливуда заявил, что примерно половина американского населения любит РФ







Кроме того, Сигал отметил, что «примерно половина американского населения любит РФ». По его словам, «люди видят, что ими манипулируют».



- Мы думаем, что настолько велики антироссийские настроения, что вся Америка против нас, но на самом деле это не так, – подчеркнул актёр.









- За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика – специального представителя министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией, – говорится в документе.



Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом Путин подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин



Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда Сигал рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, актёр каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии, с которой его роднит нынешняя супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.



В Бурятии Сигал



В конце февраля президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.- За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика – специального представителя министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией, – говорится в документе.Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом Путин подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из рук главы государства паспорт.Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда Сигал рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, актёр каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии, с которой его роднит нынешняя супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.В Бурятии Сигал впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля. В начале февраля политики из США и Европы призвали ввести против «голливудского бурята» санкции.

Знаменитый американский актёр, кинопродюсер и режиссёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал сделал очередное громкое заявление. На учредительном съезде международного движения русофилов (МДР) в Москве 14 марта звезда Голливуда сообщил, что он «на 100% русофил и на 1 миллион процентов русский».- Мой отец был русским, и я вырос в русской семье. Мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов, – цитируют его «Известия».