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«Потомственный бурят» Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов

«Потомственный бурят» Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Звезда Голливуда заявил, что примерно половина американского населения любит РФ

Знаменитый американский актёр, кинопродюсер и режиссёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал сделал очередное громкое заявление. На учредительном съезде международного движения русофилов (МДР) в Москве 14 марта звезда Голливуда сообщил, что он «на 100% русофил и на 1 миллион процентов русский».

- Мой отец был русским, и я вырос в русской семье. Мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов, – цитируют его «Известия».

Кроме того, Сигал отметил, что «примерно половина американского населения любит РФ». По его словам, «люди видят, что ими манипулируют».

- Мы думаем, что настолько велики антироссийские настроения, что вся Америка против нас, но на самом деле это не так, – подчеркнул актёр.

В конце февраля президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

- За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика – специального представителя министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией, – говорится в документе.

Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом Путин подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из рук главы государства паспорт.

Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда Сигал рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, актёр каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии, с которой его роднит нынешняя супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.

В Бурятии Сигал впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля. В начале февраля политики из США и Европы призвали ввести против «голливудского бурята» санкции.

Стивен Сигал Россия

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