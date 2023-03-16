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Людмила Воронцова из Бурятии стартует на чемпионате мира по боксу

Людмила Воронцова из Бурятии стартует на чемпионате мира по боксу
Общество,  Фото:страница Людмилы Воронцовой
На открытии чемпионата мира сборная РФ вышла с российским флагом

Российская женская сборная по боксу вышла на открытие чемпионата мира в Нью-Дели (Индия) с флагом России. Видео с церемонии открытия чемпионата поделилась национальная федерация бокса.



Ранее международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Кроме того, им разрешено выступать на международных турнирах под своими флагами, а в случае победы будут включать гимн страны. В связи с этим несколько команд, в том числе сборная США, отказались от участия в чемпионатах мира среди женщин и среди мужчин.

Женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели с 15 по 31 марта. В том числе за медали поборется Людмила Воронцова из Бурятии (весовая категория до 57 кг).

Людмила обладательница серебряной медали чемпионата мира 2019 года, который проходил в Улан-Удэ. В финале она уступила филиппинке Нести Петесио по раздельному решению судей. Тренерский состав российской сборной не согласился с мнением судей и подал апелляцию. Но протест был отклонён, результат боя оставлен без изменений. К слову, федерация бокса России наградила Людмилу Воронцу наравне с победителями: она получила автомобиль и пять миллионов рублей.

В 2021 году Людмила Воронцова участвовала в Олимпийских играх в Токио. Медаль ей завоевать не удалось: в 1/16 финала проиграла со счётом 1:4 боксёрше из Италии Ирме Теста.

Главный тренер российской женской сборной по боксу Альберт Муталибов надеется, что спортсменки завоюют на чемпионате мира-2023 минимум четыре медали.

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