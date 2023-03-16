В Бурятии сделали бесплатную стерилизацию семилетней Дусе

Теперь у неё не будет нежелательного потомства
Накануне в столице Бурятии и четырёх районах – Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском – стартовала акция по бесплатной стерилизации домашних животных, которая продлится ориентировочно до конца года. В её рамках будут оперировать самок крупных размеров – для них эта процедура обычно обходится дороже, чем для кобелей.
Первой «пациенткой» в Тарбагатайском районе стала собака по кличке Дуся. Хозяйка рассказала, что она добрая и не агрессивная, но чужого во двор не пустит.
- Дуся у нас уже семь лет, служит очень верно. Потребность в её стерилизации возникла давно. Каждый год Дуся приносит по 5-6 щенков и каждый раз мы с трудом их раздаём, – призналась девушка.
Уже через пару недель швы полностью заживут, а через месяц после операции животное полностью восстановится, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
Процедуру делают только клинически здоровым собакам, чтобы потом не было осложнений. Перед записью на неё необходимо убедиться, что питомец зарегистрирован – это обязательное требование, прописанное в постановлении правительства РБ № 323 от 8 июля 2020 года. Поставить четвероногое на учёт и получить паспорт можно на ветеринарной станции.
Как сообщал «Байкал-Daily», с помощью бесплатной стерилизации в Улан-Удэ и муниципальных образованиях хотят предупредить появление нежелательного потомства у собак и тем самым снизить численность безнадзорных животных, ведь щенков больше не будут выбрасывать на улицы. Ранее госветслужба приобрела специальное оборудование – коагуляторы для предупреждения кровотечений, хирургические столы, весы – они нужны ля определения массы тела при расчёте дозы наркоза плюс все необходимые расходные материалы.
Операции решили проводить по субботам, чтобы работающие жители республики тоже могли воспользоваться акцией. Задать все интересующие вопросы предлагают по телефонам 18-00-31 (Улан-Удэ), 83013641401 (Заиграевский район), 83014021824 и 83014021746 (Иволгинский), 83014656060 (Тарбагатайский) и 83014441043 (Прибайкальский).
В Бурятии сделали бесплатную стерилизацию семилетней Дусе
Общество, Фото:
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