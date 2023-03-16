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Китай открылся для туристов с 15 марта

Китай открылся для туристов с 15 марта
Общество,  Фото:pixabay.com
Возобновляется безвизовый въезд на Хайнань

Россияне смогут подать документы на получение туристической визы в Китай уже с 15 марта этого года.

- КНР возобновляет приём документов на все типы виз. Кроме того, въезд на Хайнань для граждан 59 государств, включая Россию, будет безвизовым. На острове можно будет находиться до 30 дней, - сообщает интернет-портал «Турдом» со ссылкой на МИД Китая.

Также будет восстановлен безвизовый въезд из Гонконга и Макао в Гуандун и режим безвизового въезда для туристических групп АСЕАН в Гуйлинь, Гуанси.

Кроме того, иностранные граждане смогут въехать в Китай по документам, выданным до 28 марта 2020 года, если срок их действия еще не истек.

Пока министерство иностранных дел Китая не уточнило, будут ли внесены изменения в политику безвизового въезда или она останется в том же формате, который был до пандемии коронавируса.

В прошлом декабре в КНР начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения ковида. На фоне послаблений российские перевозчики стали заявлять о новых рейсах из разных городов в китайские провинции.

Как сообщал «Байкал-Daily», из Иркутска можно будет улететь в Пекин, Харбин, а из Новосибирска – в Урумчи.
Китай туризм

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