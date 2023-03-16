Номинал каждого сертификата составляет 3,5 млн рублей
С начала этого года 56 многодетных семей, в которых воспитывается шесть и более детей, получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Каждый из них номиналом 3,5 млн рублей. Общий объём финансирования этой меры поддержки составит 196 млн рублей, сообщило минсоцзащиты Бурятии.
В Баргузинском районе единовременную денежную выплату на приобретение жилья получила многодетная семья, проживающая в селе Уро Баргузинского района. У Александра и Ольги шестеро детей: четыре дочери и два сына.
- Наша трёхкомнатная квартира, размером чуть более 47 квадратных метров, давно перестала отвечать запросам большой семьи. Я домохозяйка, супруг занимается личным подсобным хозяйством. Немало денег уходит на одежду и обувь и другие предметы первой необходимости на детей, да и на продукты тоже. Самостоятельно накопить денежные средства на покупку большого светлого дома не предоставлялось возможным, - рассказывает многодетная мама.
Семья обратилась в органы соцзащиты в 2017 году и спустя шесть лет получила долгожданное свидетельство.
В Кижингинском районе обладателями сертификата на единовременную выплату стали шесть многодетных семей.
- В нашей семей семеро детей. Сейчас непростые времена у многих из нас. Мой супруг служит по контракту, является участником СВО на территории Украины с самых первых дней. Спасибо всем за поддержку, за возможность улучшить жилищные условия, за помощь многодетным семьям, да и всем семьям, чьи мужчины сегодня находятся на передовой, - сказала мама Дарима.
С начала года 56 многодетных семей Бурятии получили жилищные сертификаты
Общество, Фото:
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