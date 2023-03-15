В Улан-Удэ по-прежнему не хватает водителей автобусов

Дефицит сохраняется, несмотря на повышение зарплаты до 55 тысяч
В Улан-Удэ сохраняется нехватка водителей автобусов средней и большой вместимости. С проблемой МУП «Городские маршруты» столкнулось ещё в прошлом году, когда начал массово поступать новый транспорт. «Автобусы есть, а водить их некому», - комментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.
За это время предприятию выделили дополнительное финансирование для увеличения зарплаты водителям. Осенью их стали заманивать на работу также с помощью единовременных выплат в 20 тысяч рублей.
На сегодня водитель автобуса на руки получает в среднем 55 тысяч рублей, но дефицит сохраняется, сообщил на пресс-конференции директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.
- Дефицит кадров в МУП «Городские маршруты» был всегда. В какое-то время больше, в какое-то время меньше. Сейчас дефицит, конечно, становится больше, ведь поступило большое число автобусов. В настоящее время предприятие активно привлекает кадры – кондукторов, водителей, слесарей. Улучшились условия для сотрудников. Зарплату в прошлом году подняли для всех два раза. И с нового года зарплата для водителей достигла 55 тысяч рублей на руки. На сегодняшний день у предприятия плановая потребность в 352 водителя, набрано 225, из них более 100 водителей принято за последние полгода. Темп приёма позволяет нам выводить в неделю примерно пять-шесть новых автобусов на линии. На прошлой неделе вывели шесть машин, на этой неделе тоже выводим шесть машин, - сообщил Алексей Кожевников.
Отметим, с учётом пополнения парка автобусов и водительского состава МУП «Городские маршруты» в январе-марте на маршруты было добавлен 31 автобус (на маршруты №№ 1,2,3,4А,17,21А,46А,59,92,95,100). По мере набора новых водителей планируется выпускать на линию и новые автобусы.
Всего в 2022 году для МУП «Городские маршруты» были приобретены 124 автобуса большого и среднего класса на общую сумму 1,25 млрд рублей. Последние автобусы прибыли в марте 2023 года.
В этом году продолжится работа по приобретению в лизинг ещё 14 автобусов большой вместимости. Как отмечал председатель комитета по транспорту Юрий Ткачев, «в Улан-Удэ на протяжении нескольких лет снижается число частных перевозчиков по многим причинам, таким как износ транспортных средств, рост цен на топливо и запчасти, ужесточение требований». И это стало одной из причин увеличения числа муниципальных автобусов.
- Подвижной состав МУП «Городские маршруты» распределен по 25 городским маршрутам из 46-ти. Каждый день на городские линии выпускается 105 автобусов. Пассажиропоток в будний день уже превышает 27 тыс. пассажиров. Кроме того, время работы муниципальных автобусов по магистральным маршрутам № 1, 3, 10 продлено до 23:00, - пояснил Юрий Ткачев.
В Улан-Удэ по-прежнему не хватает водителей автобусов
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