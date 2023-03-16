В курортном районе Бурятии прекратили вывоз мусора

В среду, 15 марта, в группе «Тунка-инфо.24/7» сообщили, что в Тункинском районе Бурятии приостановили вывоз мусор. Причина – переполненный полигон для твёрдых бытовых отходов.
Скоро там должны провести работы по гуртованию мусора.
Ранее в муниципальном образовании разгорелся скандал из-за стихийной свалки в селе Талое размером с 20 футбольных полей. В региональном отделении Народного фронта рассказывали, что она образовалась на землях Тункинского нацпарка из-за бесконтрольного выброса мусора.
Резерват обязали ликвидировать несанкционированный полигон ТБО и выделили на эти цели 138 миллионов рублей, но работы в итоге провели с нарушениями. Глава республики Алексей Цыденов назвал эту свалку позором.
Резерват обязали ликвидировать несанкционированный полигон ТБО и выделили на эти цели 138 миллионов рублей, но работы в итоге провели с нарушениями. Глава республики Алексей Цыденов назвал эту свалку позором.