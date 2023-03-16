В Бурятии местами до +5

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице республики около 0



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 16 марта, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём 0,-5, местами до +5, по крайнему северу -6,-11.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём около 0.

