Улан-удэнке в Интернете предложили стать наркокурьером

А устроиться девушка хотела фасовщицей мороженого



Одна из жительниц бурятской столицы рассказала в соцсетях, как совершенно случайно наткнулась на «вакансию наркокурьера». Она нашла на популярном ресурсе объявление о том, что в одну из компаний требуется фасовщик (упаковщик) мороженого.



Девушку привлекла зарплата, указанная на сайте, и она связалась с автором объявления. Каково же было её удивление, когда ей предложили другую, «более прибыльную вакансию» – наркокурьером, расписали все «плюсы» и призвали не реагировать уж слишком резко.



Наша землячка выложила скриншот этой переписки в паблике zloi_03 во «ВКонтакте». В комментариях участники сообщества заявили, что некоторые их знакомые тоже попали в подобную ситуацию, когда искали работу на том же самом сайте. И заодно вспомнили статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за такую «деятельность».