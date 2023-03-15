В Улан-Удэ закрывается единственная официальная ледовая переправа

Она проработала два с лишним месяца





В конце декабря открылась в столице Бурятии ледовая переправа в микрорайоне Мостовой. Ездить по ней разрешалось лишь в светлое время суток. Само сооружение представляло собой естественный ледовый покров.

Автозимник длиной около 400 метров мог выдержать вес до семи с половиной тонн. Там была одна полоса движения шириной в пять метров с поочерёдным пропуском транспортных средств. Трассу обозначили указательными вехами. Для безопасности на ней установили 16 дорожных знаков и два информационных аншлага.Это была единственная в городе официально разрешённая ледовая переправа. Два с половиной месяца спустя, с наступлением тепла, её решили закрыть.- В рамках противопаводковых мероприятий вблизи железнодорожного моста провели ледорезные работы для ослабления льда в период ледохода. Это тоже послужило причиной закрытия, – пояснил зампредседателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.Всё это время за состоянием зимней дороги следили сотрудники комитета по ЧС и комбината по благоустройству. После её закрытия жители микрорайона Мостовой будут ездить через посёлок Турунтаево. Водителей призвали больше не пересекать закрытый автозимник.