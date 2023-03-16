Первый этап состоится в это воскресенье в Кабанском районе
19 марта в Бурятии стартует первый этап кубка республики по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР В.В. Мироманова. Соревнования проведут в посёлке Селенгинск Кабанского района. К участию допускаются спортсмены из Бурятии и других регионов России, имеющие страховку и допуск врача.
С 9:00 начнётся выдача стартовых номеров в спортивном зале Селенгинской спортивной школы. В 10:00 здесь же состоится заседание судейской коллегии. В 12:00 на лыжной трассе пгт. Селенгинск будет дан старт первого забега соревнований.
Спортсмены посоревнуются в гонке свободным стилем с масс-старта. Разные возрастные категории пробегут дистанции от 1 до 30 км. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами.
Заявки по установленной форме подаются до 19:00 18 марта (включительно) на электронную почту: [email protected]
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии разыграют кубок по лыжным гонкам
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