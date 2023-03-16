16 марта

15 марта

Популярное

В Бурятии разыграют кубок по лыжным гонкам

В Бурятии разыграют кубок по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Первый этап состоится в это воскресенье в Кабанском районе

19 марта в Бурятии стартует первый этап кубка республики по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР В.В. Мироманова. Соревнования проведут в посёлке Селенгинск Кабанского района. К участию допускаются спортсмены из Бурятии и других регионов России, имеющие страховку и допуск врача.

С 9:00 начнётся выдача стартовых номеров в спортивном зале Селенгинской спортивной школы. В 10:00 здесь же состоится заседание судейской коллегии. В 12:00 на лыжной трассе пгт. Селенгинск будет дан старт первого забега соревнований.

Спортсмены посоревнуются в гонке свободным стилем с масс-старта. Разные возрастные категории пробегут дистанции от 1 до 30 км. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами.

Заявки по установленной форме подаются до 19:00 18 марта (включительно) на электронную почту: [email protected]

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия кубок спорт лыжные гонки лыжный спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграют кубок по лыжным гонкам
В Бурятии разыграют кубок по лыжным гонкам
Общество, 16.03.2023
Первый этап состоится в это воскресенье в Кабанском районе
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют дороги к школам и детсадам
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют дороги к школам и детсадам
Общество, 16.03.2023
Там построят тротуары, обновят разметку и пешеходные переходы
Еще один школьный музей из Улан-Удэ стал партнёром Музея Победы в Москве
Еще один школьный музей из Улан-Удэ стал партнёром Музея Победы в Москве
Общество, 16.03.2023
Всего в программу «Школьный музей Победы» входит 19 школьных музеев Бурятии
В Бурятии наградили отличившиеся социальные учреждения
В Бурятии наградили отличившиеся социальные учреждения
Общество, 16.03.2023
В тройку лучших вошли Кабанский центр помощи детям, Закаменский социально-реабилитационный центр и Центр помощи детям «Добрый» из Кяхтинского района
Улан-удэнке в Интернете предложили стать наркокурьером
Улан-удэнке в Интернете предложили стать наркокурьером
Общество, 16.03.2023
А устроиться девушка хотела фасовщицей мороженого

В Москве покажут документальный фильм про старообрядцев Тарбагатая
В Москве покажут документальный фильм про старообрядцев Тарбагатая
Общество, 16.03.2023
Фильм снят по мотивам романа Ольги Шейпак «Тарбагатай»
Китай открылся для туристов с 15 марта
Китай открылся для туристов с 15 марта
Общество, 16.03.2023
Возобновляется безвизовый въезд на Хайнань
С начала года 56 многодетных семей Бурятии получили жилищные сертификаты
С начала года 56 многодетных семей Бурятии получили жилищные сертификаты
Общество, 16.03.2023
Номинал каждого сертификата составляет 3,5 млн рублей
В Бурятии местами до +5
В Бурятии местами до +5
Общество, 16.03.2023
В столице республики около 0
В Улан-Удэ откроется выставка «Женщина у Байкала»
В Улан-Удэ откроется выставка «Женщина у Байкала»
Общество, 15.03.2023
На ней будут представлены работы авторов разных поколений
Жителей Улан-Удэ ждёт дефиле о военного оркестра
Жителей Улан-Удэ ждёт дефиле о военного оркестра
Общество, 15.03.2023
В столице Бурятии сыграют духовые и военные оркестры
В Бурятии проведут республиканский конкурс хоров
В Бурятии проведут республиканский конкурс хоров
Общество, 15.03.2023
Участники посоревнуются в исполнении патриотических и народных песен
В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по киберспорту
В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по киберспорту
Общество, 15.03.2023
Победители войдут в состав сборной региона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^