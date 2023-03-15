В Бурятии проведут республиканский конкурс хоров

Участники посоревнуются в исполнении патриотических и народных песен



14 марта в Улан-Удэ состоялось заседание организационного комитета республиканского фестиваля-конкурса вокально-хоровых коллективов «Пою мою Республику», посвящённого 100-летию образования Бурятии. Участники обсудили рабочие моменты подготовки мероприятия.



- Фестиваль «Пою мою Республику» задуман как творческая площадка, на которой любой хоровой коллектив может продемонстрировать исполнительское мастерство в исполнении гимна России, гимна Бурятии и своего района, а также патриотических и народных песен, посвящённых родному Отечеству, - сообщает пресс-служба объединения организаций профсоюзов РБ.



Проведение фестиваля-конкурса будет осуществляться за счёт гранта правительства Бурятии.

