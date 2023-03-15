Они выполняют серию учебных подрывов на берегах рек и водоёмов
В Бурятии военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) приступили к противопаводковым тренировкам.
- Сапёры проводят инженерную разведку ледовой обстановки, измеряют толщину льда, проводят бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполняют серию учебных подрывов на берегах рек и водоёмов, - сообщили в пресс-службе ВВО.
В ходе тренировок военнослужащие противопаводковых отрядов тщательно изучают методику расчёта зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоёмах.
Нештатные противопаводковые команды ВВО, создаваемые по приказам начальников гарнизонов, оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортёрами. В состав команд назначаются военнослужащие, проходящие службу по контракту, имеющие опыт проведения подрывных работ.
В Бурятии военные инженеры готовятся к борьбе с паводками
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