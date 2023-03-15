В Улан-Удэ дети с риском для жизни играют на убитых площадках



Представители регионального отделения Народного фронта регулярно инспектируют детские площадки в столице и районах Бурятии. Большинство из них выглядят неэстетично и к тому же страдают от набегов вандалов – там встречаются нецензурные надписи и поломанные конструкции.



Очередной такой рейд общественники устроили в ноябре и вновь нашли целый ряд недочётов. Тогда «фронтовики» сообщили: во дворах на улицах Груздева, Бабушкина и Ключевская ребятишкам приходится играть на сломанном оборудовании, среди мусора и рядом с опасными заброшками. Юные горожане рискуют покалечиться в любой момент.





В итоге прокуратура внесла представление первому заместителю мэра Улан-Удэ. Спустя несколько месяцев активисты вновь проверили состояние игровых зон и заявили, что они разочарованы работой властей. Так, детская площадка на Бабушкина, 59 стала одной из самых худших по итогам прошлого года. Чуда там так и не произошло.



- Снова мусор, сломанное оборудование и никаких признаков ухода, – заявили в Народном фронте.







В 2023 году на содержание таких площадок выделили вдвое больше денег, чем в 2022-ом – полтора миллиона рублей. Общественники призвали чиновников расходовать эти средства эффективно, а жителей бурятской столицы – делиться информацией о самых «убитых» игровых зонах.



