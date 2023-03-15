В Бурятии выберут «Семью года»

В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса



В Бурятии стартует VIII всероссийский конкурс «Семья года». Основная цель конкурса – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.



- В Республике Бурятия региональный этап проводится в два тура. Отборочный на районном уровне стартует уже сегодня – 15 марта и продлится до 21 апреля 2023 года. Финальный тур (на республиканском уровне) – с 24 апреля по 28 апреля 2023 года по следующим номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций», - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Во втором туре будут определены победители регионального этапа всероссийского конкурса.



Ежегодное участие в конкурсе принимают семьи из Бурятии. Напомним, в число победителей конкурса «Семья года» в прошлые годы вошли:

- Жамбалдоржиевы (Хоринский район) в номинации «Сельская семья» (2016 г.);

- Дамбаевы (Иволгинский район) в номинации «Семья – хранитель традиций» (2017 г.);

- Власовы (Железнодорожный район г. Улан-Удэ) в номинации «Молодая семья» (2018 г.);

- Хазагаевы (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2019 г.);

- Баторовы (Селенгинский район) в номинации «Многодетная семья» (2020 г.);

- Лисины (г. Северобайкальск) в номинации «Молодая семья» (2021 г.);

- Марзаевы (Окинский район) в номинации «Многодетная семья» (2022 г.).



Эти семьи включены в почётные книги «Семья года», которые были изданы фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе по работе с семьёй и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

