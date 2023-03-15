Школьники Бурятии вышли в финалы всероссийских конкурсов

В ближайшее время им предстоит защитить свои работы в онлайн-формате



Подведены итоги федерального заочного этапа всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Для участия в федеральном заочном этапе конкурса было заявлено 350 работ (исследований, проектов, описаний, публицистики, путеводителей) обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет из 65 субъектов Российской Федерации. Среди них были и 6 работ из Бурятии – это победители шести номинаций регионального этапа.



К участию в финальном этапе были приглашены 63 участника. От Бурятии в финал конкурса прошла работа «Календарь погоды и народные приметы» Варвары К. из Колесовской СОШ Кабанского района в новой номинации «Этно-фенология». Варваре предстоит защита своей работы 31 марта в формате видеоконференции.



Также подведены итоги ещё одного федерального заочного этапа – всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» (с международным участием). Для участия было заявлено 654 работы (исследований и проектов) обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет из 78 субъектов Российской Федерации. От Бурятии было заявлено 5 работ победителей регионального этапа.



В финал конкурса прошли 177 конкурсных работ от 66 субъектов Российской Федерации по 16 номинациям. Среди финалистов есть и участник из Бурятии. Это Пётр М. из СОШ №49 г. Улан-Удэ с работой «Исследование лётных способностей птерозавров – аждархид» в номинации «Палеонтология». Пётр также будет защищать свою работу 6 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



