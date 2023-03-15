Её можно подхватить в популярном у туристов Таиланде
В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали о лихорадке Денге. Недавно федеральные СМИ сообщили, что ещё как минимум трое жителей Красноярского края подхватили её после отдыха в Таиланде. По данным РБК, среди них годовалый ребёнок. В начале февраля заболевание выявили у двух других красноярцев.
В надзорном ведомстве подчеркнули: в России в последние несколько лет ежегодно регистрируются завозные случаи тропической лихорадки. Чаще всего наши соотечественники заражаются при посещении стран Юго-Восточной Азии – это Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Индия.
Возбудитель инфекции – арбовирус, который передаётся человеку при укусах комаров. Основные симптомы – сильная головная боль, боль в области за глазами, в мышцах и суставах, тошнота, рвота, увеличение лимфоузлов и сыпь. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, которые возникают из-за коллапса кровеносных сосудов.
Основной способ профилактики простой – защита от комариных уксусов. Нужно носить одежду, закрывающую тело, использовать репелленты и противомоскитные сетки. Если после возвращения из загранпоездки у вас появились характерные признаки заболевания, нужно обратиться к врачу.
Жителей Бурятии предупредили об опасной лихорадке
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