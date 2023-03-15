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В Улан-Удэ состоится концерт к 150-летию Сергея Рахманинова

В Улан-Удэ состоится концерт к 150-летию Сергея Рахманинова
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе прозвучат произведения великого композитора и пианиста, написанные в разные периоды жизни

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения гениального композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова – символа русской музыки во всем мире. В честь этой знаменательной даты 3 апреля в Улан-Удэ состоится концерт «Музыка, рождённая в сердце».

В концертной программе примут участие студенты и преподаватели фортепианного отделения колледжа искусств им. П.И. Чайковского, а также солисты и артисты симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета имени Г. Цыдынжапова. Прозвучат произведения Сергея Рахманинова, написанные в разные периоды жизни композитора.

Концерт пройдут в концертном зале колледжа искусств, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Возрастное ограничение: 6+.
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