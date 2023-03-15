В программе прозвучат произведения великого композитора и пианиста, написанные в разные периоды жизни
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения гениального композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова – символа русской музыки во всем мире. В честь этой знаменательной даты 3 апреля в Улан-Удэ состоится концерт «Музыка, рождённая в сердце».
В концертной программе примут участие студенты и преподаватели фортепианного отделения колледжа искусств им. П.И. Чайковского, а также солисты и артисты симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета имени Г. Цыдынжапова. Прозвучат произведения Сергея Рахманинова, написанные в разные периоды жизни композитора.
Концерт пройдут в концертном зале колледжа искусств, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится концерт к 150-летию Сергея Рахманинова
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