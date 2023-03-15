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В Бурятии студенты и лесники вновь заготавливают шишки

В Бурятии студенты и лесники вновь заготавливают шишки
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В этом году нужно заготовить 40 тонн шишки

Студенты Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, Бурятского лесопромышленного колледжа вместе с сотрудниками республиканского агентства лесного хозяйства и «Лесресурса» собрали сосновые шишки в Тарбагатайском районе. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе шишки собирали в Заиграевском районе. А ещё раньше в конце декабря жителей республики призвали собирать сосновые шишки и сдавать за деньги в лесхоз.

Перед сбором лесники напомнили студентам о важности соблюдения техники безопасности. Для сбора лесники и студенты использовали специальные крюки. С помощью таких крюков один человек наклоняет ветви сосен, а второй срывает шишки.

- Сбор шишки - процесс трудоёмкий, каждая шишка собирается вручную. Особое внимание уделяется качеству шишки. Она должна быть крупная, нераскрытая и не иметь никаких повреждений. После переработки шишки, полученные семена мы посеем на питомнике, чтобы получить посадочный материал, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.

- Каждый год мы выезжаем на заготовку сосновой шишки, а также трудимся на шишкосушилке, чтобы помочь лесникам. Так мы вносим свой вклад в восстановление лесов родного края, а также набираемся опыта, - поделился студент.

Всего в этом году планируется заготовить 40 тонн шишки. 
Лес лесовосстановление

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