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Улан-удэнцев приглашают на концерт «Всюду музыка живёт»

Улан-удэнцев приглашают на концерт «Всюду музыка живёт»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учащиеся исполнят произведения зарубежных и отечественных авторов

25 марта в Улан-Удэ состоится ежегодный отчётный концерт детской школы искусств имени Б. Ямпилова при колледже искусств имени П.И. Чайковского «Всюду музыка живёт». Мероприятие проведут в концертном зале колледжа.

- Данное мероприятие – это своеобразное подведение итогов и показатель достижений обучающихся школы. В этом году он пройдёт под эгидой 100-летия образования Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба колледжа.

В концерте примут участие хоровые коллективы школы, ансамбль бурятских народных инструментов «Erdeni», камерный струнный ансамбль. Также будут предоставлены новые оригинальные смешанные ансамбли.

В программе прозвучат произведения зарубежных, русских авторов и инструментально-хоровая музыка композиторов Бурятии.

Возрастное ограничение: 6+.
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