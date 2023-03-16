Учащиеся исполнят произведения зарубежных и отечественных авторов
25 марта в Улан-Удэ состоится ежегодный отчётный концерт детской школы искусств имени Б. Ямпилова при колледже искусств имени П.И. Чайковского «Всюду музыка живёт». Мероприятие проведут в концертном зале колледжа.
- Данное мероприятие – это своеобразное подведение итогов и показатель достижений обучающихся школы. В этом году он пройдёт под эгидой 100-летия образования Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба колледжа.
В концерте примут участие хоровые коллективы школы, ансамбль бурятских народных инструментов «Erdeni», камерный струнный ансамбль. Также будут предоставлены новые оригинальные смешанные ансамбли.
В программе прозвучат произведения зарубежных, русских авторов и инструментально-хоровая музыка композиторов Бурятии.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-удэнцев приглашают на концерт «Всюду музыка живёт»
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