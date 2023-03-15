Жителей Улан-Удэ ждёт дефиле о военного оркестра

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии сыграют духовые и военные оркестры



В Улан-Удэ состоится концерт «В городском саду играет…» отделения духовых и ударных инструментов колледжа искусств имени П.И. Чайковского, посвящённый 80-летию со дня рождения заслуженного работника культуры РБ, преподавателя по классу тромбона и тубы Валерия Лазарева. Мероприятие пройдёт 7 апреля в КТЦ «Феникс».



В концерте примут участие студенты и преподаватели отделения духовых и ударных инструментов, артисты симфонического оркестра Бурятского академического театра оперы и балета, оркестр духовых и ударных инструментов колледжа (дирижёр Жамсо Башинов), муниципальный концертный духовой оркестр г. Улан-Удэ (дирижёр Иван Красноперов), военные оркестры Улан-Удэнского гарнизона.



В программе прозвучат произведения современных и старинных композиторов, как сольные, так и ансамблевые композиции. Прозвучат произведения И. Дунаевского, Ю. Саульского. А. Хачатуряна, М. Блантера и т.д.



Также зрителей ждёт плац-концерт (дефиле) от военного оркестра 11 отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригады г. Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.



Возрастное ограничение: 6+.

