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Лучших артистов Бурятии наградят в Международный день театра

Лучших артистов Бурятии наградят в Международный день театра
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Шоу состоится 26 марта на сцене Бурятского оперного театра

26 марта на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится шоу «Браво-2023». Все театральные коллективы Улан-Удэ вновь соберутся на одной сцене, чтобы отпраздновать Международный день театра, сообщает пресс-служба оперного театра.

- По традиции театральные коллективы представят свои номера, а лучшие театральные деятели получат заслуженные награды. Шоу «Браво» в нашей республике зарекомендовало себя как интересное и яркое мероприятие. Сами артисты и сотрудники театров с удовольствием принимают в нем участие, а зрители могут не только насладиться шоу-программой, но и проголосовать за любимых артистов. Приходите поддержать любимых артистов, режиссёров, художников-постановщиков, - призвала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В рамках шоу «Браво» будут объявлены победители в следующих номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценограф», «Лучшая оперная партия», «Лучшая балетная пара», «Служитель театра», «За честь и достоинство».

В мероприятии примут участие артисты Бурятского оперного театра, Бурдрама, Русского драмтеатра, театра кукол «Ульгэр» и Молодёжного художественного театра.
 

Возрастное ограничение 6+
актеры международный день театра

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