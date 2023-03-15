В Улан-Удэ детей проверили на знание традиций бурятского народа

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В столице республики подвели итоги городского конкурса «Би Буряад»



В Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса традиций и обычаев бурятского народа «Би Буряад», посвящённого 100-летию Республики Бурятия. Из 158 участников больше половины составили воспитанники детских садов города Улан-Удэ. Дети показали знание родного языка, рассказали о своей родословной, показали, как отмечается праздник Сагаалган в их семьях.



Самые интересные работы были у детских садов №113, №96, №89, №64, №27/2, №47, №86, №3, №97, №104, №16, №47, №95, №58, №35. А также у школ №35, №54, №64, №28, №8, №63, №42, №43; учреждений дополнительного образования: дома творчества Советского района «Форус», центра «Родник» и ЦДО «Эдельвейс». Кроме этого, участие приняли и ребята из Иволгинского, Кяхтинского, Бичурского и Закаменского районов.



Конкурс проводился в четырёх номинациях: «Холбо хошоо yгэнууд. Оньhон yгэнyyд» («Пословицы. Скороговорки»); «Үреэлнүүд» («Благопожелания»); «Буряад арадай еhо заншал» («Народные традиции»); «Минии уг гарбал» («Моя родословная»).



- Победители конкурса были награждены дипломами, памятными подарками и сладкими призами. Педагогам вручены благодарственные письма, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



