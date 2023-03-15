15 марта

14 марта

Популярное

В Бурятии стартует проект «Татарские узоры на Байкале»

В Бурятии стартует проект «Татарские узоры на Байкале»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В его рамках запустят этнотуры по поселениям татар в республике

В Бурятии запущен проект «Татарские узоры на Байкале», включающий в себя этнотуры по местам проживания татар в республике. Проект стал победителем конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

В 2023 году активисты автономии и сельчане продолжают обустраивать общественные этнокультурные пространства и фотозоны, планируется выпустить красочные буклеты, провести мастер-классы и игровые турниры для всей семьи с настольной игрой о татарской этнике в пяти районах Бурятии.

География проекта: улус Тэгда Хоринского района, село Старый Онохой Заиграевского района, село Харашибирь Мухоршибирского района, село Малый Куналей Бичурского района, село Усть-Кяхта Кяхтинского района. Для каждого из них уже разработан свой особый бренд: «Алмагачлар - цветущие яблони Усть-Кяхты», «Умырзая - подснежники таёжной Тэгды», «Күңелле бизәклары – малокуналейские узоры», «Харашибирь – земля ранних жаворонков», «Янтуган – цветущие сопки багульника».

Также в июне пройдут зрелищные татарские народные праздники «Байкальский сабантуй в облепиховой Селендуме» и гастрономический детский фестиваль «Эчпочмак-фест в таёжной Тэгде» с выставками-дегустациями национальной кухни, ярмарками сувенирной продукции, спортивными состязаниями и народными играми.

По словам председателя автономии Сажиды Баталовой, создание этнобрендов и этнотуров для всей семьи, позволит каждому желающему окунуться в уникальный, самобытный татарский мир за Байкалом. Проект по созданию общественных этнокультурных пространств и этнотуров «Татарские узоры на Байкале» поддержан в Татарстане и в Бурятии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии лидеры ТОС получили звания «Ветеран труда»
В Бурятии лидеры ТОС получили звания «Ветеран труда»
Общество, 15.03.2023
Были награждены председатели ТОС в Кяхтинском районе
В Бурятии стартует проект «Татарские узоры на Байкале»
В Бурятии стартует проект «Татарские узоры на Байкале»
Общество, 15.03.2023
В его рамках запустят этнотуры по поселениям татар в республике
В селе Бурятии возводят православный храм
В селе Бурятии возводят православный храм
Общество, 15.03.2023
Его построят в Заиграевском районе
В Бурятии создаётся библиотека эвенкийских сказок
В Бурятии создаётся библиотека эвенкийских сказок
Общество, 15.03.2023
Знатоки эвенкийского языка читают их на родном диалекте
В Улан-Удэ детей проверили на знание традиций бурятского народа
В Улан-Удэ детей проверили на знание традиций бурятского народа
Общество, 15.03.2023
В столице республики подвели итоги городского конкурса «Би Буряад»
Жительница Байкальска отпраздновала 104-летие
Жительница Байкальска отпраздновала 104-летие
Общество, 15.03.2023
С днём рождения поздравили Фетинью Истомину
В Улан-Удэ по-прежнему не хватает водителей автобусов
В Улан-Удэ по-прежнему не хватает водителей автобусов
Общество, 15.03.2023
Дефицит сохраняется, несмотря на повышение зарплаты до 55 тысяч
Школьники Бурятии вышли в финалы всероссийских конкурсов
Школьники Бурятии вышли в финалы всероссийских конкурсов
Общество, 15.03.2023
В ближайшее время им предстоит защитить свои работы в онлайн-формате
В Бурятии выберут «Семью года»
В Бурятии выберут «Семью года»
Общество, 15.03.2023
В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса
В Бурятии вручили премии «Золотой Олимп»
В Бурятии вручили премии «Золотой Олимп»
Общество, 15.03.2023
Лучшими спортсменами стали Людмила Воронцова, Андрей Рассадин, Александр Усольцев и Татьяна Андриевская
В Бурятии запустили видеопроект «Пока все в библиотеке»
В Бурятии запустили видеопроект «Пока все в библиотеке»
Общество, 15.03.2023
Передачи будут выходить в социальных сетях два раза в месяц
В Улан-Удэ дети с риском для жизни играют на убитых площадках
В Улан-Удэ дети с риском для жизни играют на убитых площадках
Общество, 15.03.2023
Общественники разочаровались во властях, которые никак не могут привести их в порядок
В Бурятии военные инженеры готовятся к борьбе с паводками
В Бурятии военные инженеры готовятся к борьбе с паводками
Общество, 15.03.2023
Они выполняют серию учебных подрывов на берегах рек и водоёмов
В Улан-Удэ отмыли памятнику Пушкину
В Улан-Удэ отмыли памятнику Пушкину
Общество, 15.03.2023
Монумент в сквере обгадили голуби

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^