В его рамках запустят этнотуры по поселениям татар в республике
В Бурятии запущен проект «Татарские узоры на Байкале», включающий в себя этнотуры по местам проживания татар в республике. Проект стал победителем конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
В 2023 году активисты автономии и сельчане продолжают обустраивать общественные этнокультурные пространства и фотозоны, планируется выпустить красочные буклеты, провести мастер-классы и игровые турниры для всей семьи с настольной игрой о татарской этнике в пяти районах Бурятии.
География проекта: улус Тэгда Хоринского района, село Старый Онохой Заиграевского района, село Харашибирь Мухоршибирского района, село Малый Куналей Бичурского района, село Усть-Кяхта Кяхтинского района. Для каждого из них уже разработан свой особый бренд: «Алмагачлар - цветущие яблони Усть-Кяхты», «Умырзая - подснежники таёжной Тэгды», «Күңелле бизәклары – малокуналейские узоры», «Харашибирь – земля ранних жаворонков», «Янтуган – цветущие сопки багульника».
Также в июне пройдут зрелищные татарские народные праздники «Байкальский сабантуй в облепиховой Селендуме» и гастрономический детский фестиваль «Эчпочмак-фест в таёжной Тэгде» с выставками-дегустациями национальной кухни, ярмарками сувенирной продукции, спортивными состязаниями и народными играми.
По словам председателя автономии Сажиды Баталовой, создание этнобрендов и этнотуров для всей семьи, позволит каждому желающему окунуться в уникальный, самобытный татарский мир за Байкалом. Проект по созданию общественных этнокультурных пространств и этнотуров «Татарские узоры на Байкале» поддержан в Татарстане и в Бурятии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Бурятии стартует проект «Татарские узоры на Байкале»
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