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В Бурятии культура подношения духам вредит диким животным

В Бурятии культура подношения духам вредит диким животным
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Всё, что жители оставляют на обоо, съедают животные и птицы

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» наглядно показали, как оставленный на природе мусор и культура подношения духам вредит диким животным. Специалисты опубликовали короткое и красноречивое видео.



Здесь обратили внимание на то, что всё, выброшенное мимо мусорного контейнера, попадёт в Байкал или будет съедено животными. «Всё, что оставите духам на обо, будет съедено животными», - также подчеркнули «Заповедном Подлеморье».

На видео запечатлена ондатра, которая пробует на зуб пластиковую бутылку из-под антисептика, а на следующем кадре – ворона с кусочком шоколада в клюве. При этом сладкое крайне вредно птицам.

- Посещение особо охраняемых природных территорий – гостевой визит в мир природы. Здесь нельзя оставлять мусор и съедобные «вредности», иначе вы покушаетесь на жизнь обитателей «Заповедного Подлеморья». Путешествуйте и соблюдайте традиции без вреда для окружающей среды, - призывают специалисты.

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