15 марта

14 марта

Популярное

В Улан-Удэ показали, как гоняются за бездомными собаками

В Улан-Удэ показали, как гоняются за бездомными собаками
Общество, 

С начала года отловили более 1600 собак

В 2022 году в столице Бурятии отловили 6,5 тысяч собак. В 2021 - более четырех тысяч. С начала 2023 года - уже более 1600, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) мэрии.

Сейчас более 80% отловленных особей – хозяйские, находящиеся на самовыгуле или брошенные.

– Сейчас наблюдается тенденция - большинство собак с ошейниками, - отметил зампред КГХ по благоустройству Игорь Мункуев. - Просим горожан соблюдать правила содержания домашних питомцев: не выпускать их на самовыгул, регистрировать, вакцинировать и т.д. Прежде чем завести себе четвероногого друга, необходимо все взвесить и ответить на вопрос: «Смогу ли я правильно содержать это животное?». Надо уяснить, какую ответственность берет на себя человек, чтобы потом не создавать проблем другим людям.

В столице Бурятии в каждом районе работает одна подрядная организация. Количество бригад отлова по каждому району составляет от двух до четырех групп отлова.

В работе по отлову случаются разные ситуации. Видео из просторов интернета, ориентировочно в одном из СНТ на Левом берегу:

Телефоны служб отлова в Улан-Удэ:

в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;
в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.
собаки бездомные собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии культура подношения духам вредит диким животным
В Бурятии культура подношения духам вредит диким животным
Общество, 15.03.2023
Всё, что жители оставляют на обоо, съедают животные и птицы
Ветеран боевых действий из Бурятии прокомментировал заявления президента
Ветеран боевых действий из Бурятии прокомментировал заявления президента
Общество, 15.03.2023
«Мы консолидированы вокруг одной цели – отстоять независимость», - отметил ветеран
В Улан-Удэ показали, как гоняются за бездомными собаками
В Улан-Удэ показали, как гоняются за бездомными собаками
Общество, 15.03.2023
С начала года отловили более 1600 собак
Общественники Бурятии высказались о визите президента России
Общественники Бурятии высказались о визите президента России
Общество, 15.03.2023
«Нет более качественной и однозначной поддержки региона, чем приезд в него главного лица страны», - заявили они
В Улан-Удэ СИЗО решили перенести из центра города на окраину
В Улан-Удэ СИЗО решили перенести из центра города на окраину
Общество, 15.03.2023
Инициативу поддержал министр юстиции РФ
Сценарий для сериала «Король и Шут» написал режиссёр из Улан-Удэ
Сценарий для сериала «Король и Шут» написал режиссёр из Улан-Удэ
Общество, 15.03.2023
Он уже собрал немало хвалебных и негативных отзывов (осторожно, возможны спойлеры)
В Бурятии жители пригородного района опасаются разлива реки
В Бурятии жители пригородного района опасаются разлива реки
Общество, 15.03.2023
Они боятся, что окажутся отрезаны от большой земли
В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением
В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением
Общество, 15.03.2023
В республике отрепетируют ликвидацию последствий ЧС
В Бурятии сельчане посетовали на «космические» цены
В Бурятии сельчане посетовали на «космические» цены
Общество, 15.03.2023
Еравнинцы в ужасе от стоимости продуктов в местных магазинах
В столице Бурятии установили три десятка новых светильников
В столице Бурятии установили три десятка новых светильников
Общество, 15.03.2023
Они появились на четырёх городских улицах
Улан-удэнцы всё чаще жалуются на жизнь в соцсетях
Улан-удэнцы всё чаще жалуются на жизнь в соцсетях
Общество, 15.03.2023
Людей волнуют запись к врачам и вопросы, связанные с мобилизацией
В Бурятии напомнили о сроках перечисления единых пособий
В Бурятии напомнили о сроках перечисления единых пособий
Общество, 15.03.2023
Их переводят третьего числа каждого месяца 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^