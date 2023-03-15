В Улан-Удэ показали, как гоняются за бездомными собаками

С начала года отловили более 1600 собак

В 2022 году в столице Бурятии отловили 6,5 тысяч собак. В 2021 - более четырех тысяч. С начала 2023 года - уже более 1600, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) мэрии.

Сейчас более 80% отловленных особей – хозяйские, находящиеся на самовыгуле или брошенные.

– Сейчас наблюдается тенденция - большинство собак с ошейниками, - отметил зампред КГХ по благоустройству Игорь Мункуев. - Просим горожан соблюдать правила содержания домашних питомцев: не выпускать их на самовыгул, регистрировать, вакцинировать и т.д. Прежде чем завести себе четвероногого друга, необходимо все взвесить и ответить на вопрос: «Смогу ли я правильно содержать это животное?». Надо уяснить, какую ответственность берет на себя человек, чтобы потом не создавать проблем другим людям.

В столице Бурятии в каждом районе работает одна подрядная организация. Количество бригад отлова по каждому району составляет от двух до четырех групп отлова.

В работе по отлову случаются разные ситуации. Видео из просторов интернета, ориентировочно в одном из СНТ на Левом берегу:

Телефоны служб отлова в Улан-Удэ:

в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.