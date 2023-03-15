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В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по киберспорту

В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по киберспорту
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители войдут в состав сборной региона

В Бурятии состоится чемпионат республики по киберспорту. Лучшие команды региона поборются за выход в финал чемпионата России. По итогам финальной части будет сформирована сборная республики.

Соревнования пройдут по двум дисциплинам: «Dota 2» («Боевая арена») и «Counter-Strike: Global Offensive» («Тактический трёхмерный бой»). К участию в чемпионате Бурятии по киберспорту допускаются жители республики от 14 лет.

Турнир пройдёт в два этапа. Отборочный этап проходит в формате онлайн по швейцарской системе. Матчи отборочного этапа пройдут с 20 по 23 марта. Финальный этап состоится в формате LAN с 24 по 26 марта. Площадкой для проведения этапа станет кибер-арена «The Hive Gaming». Об этом сообщает Бурятское отделение федерации компьютерного спорта России.

Возрастное ограничение: 16+.
киберспорт чемпионат Бурятия

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