В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по киберспорту

Победители войдут в состав сборной региона



В Бурятии состоится чемпионат республики по киберспорту. Лучшие команды региона поборются за выход в финал чемпионата России. По итогам финальной части будет сформирована сборная республики.



Соревнования пройдут по двум дисциплинам: «Dota 2» («Боевая арена») и «Counter-Strike: Global Offensive» («Тактический трёхмерный бой»). К участию в чемпионате Бурятии по киберспорту допускаются жители республики от 14 лет.



Турнир пройдёт в два этапа. Отборочный этап проходит в формате онлайн по швейцарской системе. Матчи отборочного этапа пройдут с 20 по 23 марта. Финальный этап состоится в формате LAN с 24 по 26 марта. Площадкой для проведения этапа станет кибер-арена «The Hive Gaming». Об этом сообщает Бурятское отделение федерации компьютерного спорта России.



Возрастное ограничение: 16+.

