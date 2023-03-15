15 марта

14 марта

Популярное

Жительница Байкальска отпраздновала 104-летие

Жительница Байкальска отпраздновала 104-летие
Общество,  Фото:pixabay.com
С днём рождения поздравили Фетинью Истомину

В Иркутской области долгожительница города Байкальск Фетинья Герасимовна Истомина отметила 104-й день рождения. Именинницу поздравили специалисты отдела ЗАГС по Шелеховскому и Слюдянскому районам.

Фетинья Герасимовна родилась в 1919 году в деревне Казанцево Кировской области в многодетной семье. С 7 класса работала в колхозе, подрабатывала в яслях, после школы выучилась на киномеханика. В годы Великой Отечественной войны работала киномехаником, выполняла различную работу в колхозе.

Замуж вышла в 1944 году за Александра Дмитриевича Истомина. Её будущий муж в 1942-1944 годах участвовал в обороне Севастополя, где получил тяжёлое ранение, а после госпиталя вернулся домой. В 1965 году семья переехала на постоянное место жительство в город Байкальск. У Истоминых в браке родилось трое сыновей. Сегодня у Фетиньи Герасимовны семь внуков, двенадцать правнуков и пять праправнуков.

Трудилась Фетинья Герасимовна на БЦБК, откуда и ушла на заслуженный отдых. В свободное время занималась рукоделием, ткала на станке половики, вязала вещи. Имеет звания «Ветеран труда, «Ветеран Великой Отечественной войны», награждена юбилейными медалями, почётными грамотами за достигнутые успехи в работе и в соц. соревнованиях.

- В свой день рождения Фетинья Герасимовна встретила гостей накрытым столом, в хорошем и бодром настроении, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

долгожитель Байкальск Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьники Бурятии вышли в финалы всероссийских конкурсов
Школьники Бурятии вышли в финалы всероссийских конкурсов
Общество, 15.03.2023
В ближайшее время им предстоит защитить свои работы в онлайн-формате
В Бурятии выберут «Семью года»
В Бурятии выберут «Семью года»
Общество, 15.03.2023
В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса
В Бурятии вручили премии «Золотой Олимп»
В Бурятии вручили премии «Золотой Олимп»
Общество, 15.03.2023
Лучшими спортсменами стали Людмила Воронцова, Андрей Рассадин, Александр Усольцев и Татьяна Андриевская
В Бурятии запустили видеопроект «Пока все в библиотеке»
В Бурятии запустили видеопроект «Пока все в библиотеке»
Общество, 15.03.2023
Передачи будут выходить в социальных сетях два раза в месяц
В Улан-Удэ дети с риском для жизни играют на убитых площадках
В Улан-Удэ дети с риском для жизни играют на убитых площадках
Общество, 15.03.2023
Общественники разочаровались во властях, которые никак не могут привести их в порядок
В Бурятии военные инженеры готовятся к борьбе с паводками
В Бурятии военные инженеры готовятся к борьбе с паводками
Общество, 15.03.2023
Они выполняют серию учебных подрывов на берегах рек и водоёмов
В Улан-Удэ отмыли памятнику Пушкину
В Улан-Удэ отмыли памятнику Пушкину
Общество, 15.03.2023
Монумент в сквере обгадили голуби

Три города из Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе по благоустройству
Три города из Бурятии участвуют во всероссийском конкурсе по благоустройству
Общество, 15.03.2023
Архитекторы рассказали, как будут выглядеть проекты
Жителей Бурятии предупредили об опасной лихорадке
Жителей Бурятии предупредили об опасной лихорадке
Общество, 15.03.2023
Её можно подхватить в популярном у туристов Таиланде
В Бурятии студенты и лесники вновь заготавливают шишки
В Бурятии студенты и лесники вновь заготавливают шишки
Общество, 15.03.2023
В этом году нужно заготовить 40 тонн шишки
Приставы Бурятии проведут приёмы для участников СВО и их семей
Приставы Бурятии проведут приёмы для участников СВО и их семей
Общество, 15.03.2023
Приёмы граждан состоятся во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате
Лучших артистов Бурятии наградят в Международный день театра
Лучших артистов Бурятии наградят в Международный день театра
Общество, 15.03.2023
Шоу состоится 26 марта на сцене Бурятского оперного театра
В Бурятии жене мобилизованного с двумя детьми помогли после жалобы омбудсмену
В Бурятии жене мобилизованного с двумя детьми помогли после жалобы омбудсмену
Общество, 15.03.2023
Семья живёт в неблагоустроенном доме и держит 11 коров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^