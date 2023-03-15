Жительница Байкальска отпраздновала 104-летие

С днём рождения поздравили Фетинью Истомину



В Иркутской области долгожительница города Байкальск Фетинья Герасимовна Истомина отметила 104-й день рождения. Именинницу поздравили специалисты отдела ЗАГС по Шелеховскому и Слюдянскому районам.



Фетинья Герасимовна родилась в 1919 году в деревне Казанцево Кировской области в многодетной семье. С 7 класса работала в колхозе, подрабатывала в яслях, после школы выучилась на киномеханика. В годы Великой Отечественной войны работала киномехаником, выполняла различную работу в колхозе.



Замуж вышла в 1944 году за Александра Дмитриевича Истомина. Её будущий муж в 1942-1944 годах участвовал в обороне Севастополя, где получил тяжёлое ранение, а после госпиталя вернулся домой. В 1965 году семья переехала на постоянное место жительство в город Байкальск. У Истоминых в браке родилось трое сыновей. Сегодня у Фетиньи Герасимовны семь внуков, двенадцать правнуков и пять праправнуков.



Трудилась Фетинья Герасимовна на БЦБК, откуда и ушла на заслуженный отдых. В свободное время занималась рукоделием, ткала на станке половики, вязала вещи. Имеет звания «Ветеран труда, «Ветеран Великой Отечественной войны», награждена юбилейными медалями, почётными грамотами за достигнутые успехи в работе и в соц. соревнованиях.



- В свой день рождения Фетинья Герасимовна встретила гостей накрытым столом, в хорошем и бодром настроении, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.



