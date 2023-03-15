Больница нарушила процедуру закупок
Тарбагатайскую центральную районную больницу уличили в нарушении процедуры закупок.
- Установлено, что в нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» медицинским учреждением не были соблюдены лимиты заключения контрактов с единственным поставщиком. Сумма закупок у единственного поставщика составила 12 млн рублей вместо положенных 5 млн рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главный врач центральной районной больницы получил представление прокурора, которое уже удовлетворено.
- Кроме того, в отношении должностного лица заказчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров». Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
В Бурятии главврач больницы получил представление прокуратуры
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