В Бурятии главврач больницы получил представление прокуратуры

Больница нарушила процедуру закупок



Тарбагатайскую центральную районную больницу уличили в нарушении процедуры закупок.



- Установлено, что в нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» медицинским учреждением не были соблюдены лимиты заключения контрактов с единственным поставщиком. Сумма закупок у единственного поставщика составила 12 млн рублей вместо положенных 5 млн рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главный врач центральной районной больницы получил представление прокурора, которое уже удовлетворено.



- Кроме того, в отношении должностного лица заказчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров». Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.





