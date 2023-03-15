В Бурятии лидеры ТОС получили звания «Ветеран труда»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Были награждены председатели ТОС в Кяхтинском районе



Впервые в истории ТОСовского движения в Бурятии состоялось награждение лидеров ТОС удостоверениями «Ветеран труда Республики Бурятия» с вручением нагрудного знака «Трудовая доблесть». Эту высокую награду получили председатель ТОС «Жарки» Марина Курикалова и председатель ТОС «Ромашка» Людмила Кузьмичева.



- В середине декабря 2022 года на очередной сессии Народного Хурала Республики Бурятия был рассмотрен и утверждён важный законопроект, согласно которому в республике расширится перечень наград для присвоения звания «Ветеран труда Республики Бурятия». Документ был разработан по инициативе главы республики, а также по итогам работы тематической площадки «Инициативы жителей для родной Бурятии» в рамках «Муниципального форума – 2022». Документом предлагается дополнить перечень наград при присвоении звания «Ветеран труда», нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия». Сегодня такого знака удостоены 70 человек. Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, ТОС «Ромашка» был основан в 2014 году в границах четырёх многоквартирных домов города Кяхта. За эти годы была построена детская площадка, отремонтированы подъезды домов, построена автостоянка, проведено освещение двора и детской площадки.



- В 2015 году купили детский спортивный комплекс на детскую площадку ТОС «Ромашка». В период с 2016 по 2018 годы купили и установили 15 уличных тренажёров. В 2019 году на территории ТОС установлен комплекс спортивных антивандальных тренажёров. По инициативе активистов ТОС в домах заменены электрические счётчики, на входных дверях установлены электронные замки. В подъездах простое освещение заменено на энергосберегающее, - рассказала о своей работе Людмила Кузьмичева.



Марина Курикалова – заведующая клубом в селе Дунгуй, на протяжении 13 лет она руководит ТОС «Жарки».



- Мы сделали капитальный ремонт крыши сельского клуба, сюда мы приобрели мебель и новое оборудование. Вместе мы построили водокачку, отремонтировали памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, построили церковь, сделали ремонт здания старой начальной школы, где в настоящее время создан музей «Русская изба». Этот проект нацелен на развитие культурно-познавательного туризма. На сегодняшний день в музее собрано большое количество экспонатов. Во второй половине здания планируется разместить музей русской кухни, - пояснила руководительница ТОСа.

