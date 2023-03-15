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В Бурятии сельчане посетовали на «космические» цены

В Бурятии сельчане посетовали на «космические» цены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Еравнинцы в ужасе от стоимости продуктов в местных магазинах

Жителей посёлка Гунда, который находится в Еравнинском районе Бурятии, шокировали цены в местных продуктовых магазинах. Люди поинтересовались в местной группе «Еравна-инфо.24/7», кто должен их контролировать.

- Какую надбавку имеют право делать – или без разницы? У нас в Гунде цены космические. Ужасные, – отметили они.

В отделе экономики районной администрации подчеркнули:  цены на продукты в торговых точках «соответствуют предельным размерам торговых надбавок на отдельные виды социально-значимых товаров» – согласно постановлению правительства РБ № 222 от 19 июня 2001 года («О предельных размерах снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на отдельные виды товаров, реализуемых на территории республики»).
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