В Бурятии сельчане посетовали на «космические» цены

Еравнинцы в ужасе от стоимости продуктов в местных магазинах



Жителей посёлка Гунда, который находится в Еравнинском районе Бурятии, шокировали цены в местных продуктовых магазинах. Люди поинтересовались в местной группе «Еравна-инфо.24/7», кто должен их контролировать.



- Какую надбавку имеют право делать – или без разницы? У нас в Гунде цены космические. Ужасные, – отметили они.



В отделе экономики районной администрации подчеркнули: цены на продукты в торговых точках «соответствуют предельным размерам торговых надбавок на отдельные виды социально-значимых товаров» – согласно постановлению правительства РБ № 222 от 19 июня 2001 года («О предельных размерах снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на отдельные виды товаров, реализуемых на территории республики»).

