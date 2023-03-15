В Бурятии жители пригородного района опасаются разлива реки

Они боятся, что окажутся отрезаны от большой земли





Жители тарбагатайского села Слобода бьют тревогу из-за образовавшейся на реке наледи. Мост через неё, по словам местных, скоро затопит.- Осталось всего 30-50 сантиметров. Почему не проводятся никакие противоналедные мероприятия? Деньги ведь целевые для этого ежегодно выделяются, – заявили сельчане в местной группе «Тарбагатай-инфо 24/7». – Сколько людей пострадает потом, когда речка выйдет из берегов. Почему бездействует наша администрация? Как будем попадать на работу, а дети – в школу и садик, когда затопит мост?Тарбагатайцы напомнили, что «ещё не было массового таяния снега».- А потом затопит не только тех, кто проживает вдоль берега, но и близлежащие улицы – Слобода, Партизанская, Заречная, – отметили они. – Видимо, забылось, как плавали все дружно 15 лет тому назад.Начальник отдела ГО и ЧС Тарбагатайского района Людмила Асташова подчеркнула: этот участок обследовали ещё раз.- Ситуация там далеко не критическая. Она находится под контролем. Береговую линию ранее отсыпали. Выхода воды нет, – заверила Асташова. – Администрация сельского поселения проводит ежедневный мониторинг.