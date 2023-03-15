Людей волнуют запись к врачам и вопросы, связанные с мобилизацией
Стало известно, с какими жалобами жители Бурятии обращались в центр управления регионом (ЦУР) на минувшей неделе. Всего за семь дней – с 6 по 12 марта включительно – там обработали 512 обращений. Из них 186 оставили на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и 247 – в соцсетях. Среднее время ожидания ответа составило 3 часа и 6 минут.
В социальных сетях большинство жалоб (247) было от улан-удэнцев. Следом за столицей республики идут Кяхтинский (20) и Закаменский районы (11).
Топ-5 проблем, волнующих жителей республики, по-прежнему возглавляют здравоохранение и запись на приём к врачам (171 обращение). На втором месте – дороги (64). Далее идут социальное обслуживание и защита (59), мобилизация и СВО (45) и работа общественного транспорта (33).
Улан-удэнцы всё чаще жалуются на жизнь в соцсетях
Общество, Фото:
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