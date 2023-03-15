В Бурятии напомнили о сроках перечисления единых пособий









Речь идёт о тех, кто получает средства от соцзащиты и не обращался за единым пособием в Социальный фонд.



- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили ранее в ведомстве.



Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перечислят 17 марта, поскольку 18-ое число выпадает на субботу, за март – 18 апреля, за апрель – 18 мая и т. д.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии изменился график перечисления пособий на дошкольников (в возрасте от 3 до 7 лет) и на третьего ребёнка (и последующих детей) – речь о так называемой дальневосточной выплате. Теперь они будут приходить жителям республики 18-го числа каждого месяца.Речь идёт о тех, кто получает средства от соцзащиты и не обращался за единым пособием в Социальный фонд.- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили ранее в ведомстве.Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перечислят 17 марта, поскольку 18-ое число выпадает на субботу, за март – 18 апреля, за апрель – 18 мая и т. д.

В отделении Социального фонда России (ОСФР) по Бурятии рассказали о сроке рассмотрения единых пособий. Он составляет 10, а в отдельных случаях – 30 рабочих дней. Всё зависит от того, насколько быстро поступают необходимые сведения из других ведомств.Родители, подавшие заявление на такие выплаты, должны получить причитающуюся им сумму в течение пяти дней после того, как его одобрят в Социальном фонде. На банковские карты деньги перечисляют третьего числа каждого месяца (за март – 3 апреля, за апрель – 3 мая и т. д.), а если это выходной – в ближайший до него будний день. Через почту пособия доставляют с 1-ое по 25-ое число.