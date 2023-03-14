Отбор участников продлится до 17 апреля
Для участия во всероссийском конкурсе в сфере дизайна приглашаются дизайнеры, бюро, студии и дизайн-команды.
- В конкурсе могут принять участие дизайнеры и команды со всей России, имеющие статус юрлица, ИП или самозанятого. Нужно зарегистрироваться на платформе, заполнить необходимые для участия данные на сайте: https://lk.designfactory.moscow/comp/1. Конкурс поможет выстроить новые бизнес-связи между дизайнерами и российскими промышленными компаниями и вырастить «национальных чемпионов» в области промышленного дизайна, - рассказывают организаторы конкурса.
Отбор участников продлится до 17 апреля. С 21 апреля по 28 мая команды разработают эскизы, а кураторы «Фабрики дизайна 2.0» отберут лучшие из них и дадут рекомендации для доработки.
Финальная презентация отобранных работ состоится 14 июля при участии заказчиков. После презентации с дизайнерами лучших проектов будут заключены договора.
В 2022 году конкурс собрал 368 команд, которые работали над решением 140 задач от промышленных предприятий, 69 победителей конкурса получили признание от профессионального жюри, было подписано 22 соглашения о сотрудничестве.
Дизайнеров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
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