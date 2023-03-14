В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве

Региональный этап чемпионата состоится с 3 по 14 апреля



С 3 по 14 апреля в Бурятии состоится региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».



- Чемпионат призван повысить значимость и престиж рабочих профессий, помочь профессиональному росту молодежи. В рамках чемпионата будут организованы мероприятия деловой программы, профориентационные мероприятия для школьников республики, - рассказали в министерстве образования и науки республики.



Будут организованы конкурсные площадки по 26 специальностям для студентов среднего профессионального образования и 7 специальностям для школьников. Площадки будут организованы в 13 образовательных организация в Улан-Удэ, Селенгинске и Новоильинске.



Победители чемпионата пройдут стажировку на предприятиях республики и представят Бурятию на отборочных (межрегиональных) соревнованиях чемпионата «Профессионалы».



