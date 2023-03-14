Региональный этап чемпионата состоится с 3 по 14 апреля
С 3 по 14 апреля в Бурятии состоится региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
- Чемпионат призван повысить значимость и престиж рабочих профессий, помочь профессиональному росту молодежи. В рамках чемпионата будут организованы мероприятия деловой программы, профориентационные мероприятия для школьников республики, - рассказали в министерстве образования и науки республики.
Будут организованы конкурсные площадки по 26 специальностям для студентов среднего профессионального образования и 7 специальностям для школьников. Площадки будут организованы в 13 образовательных организация в Улан-Удэ, Селенгинске и Новоильинске.
Победители чемпионата пройдут стажировку на предприятиях республики и представят Бурятию на отборочных (межрегиональных) соревнованиях чемпионата «Профессионалы».
В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отбор участников продлится до 17 апреля
Региональный этап чемпионата состоится с 3 по 14 апреля
В камерном концерте примут участие «золотые голоса» республики
В музее истории Хангалова откроется выставка «Моя Бурятия» по итогам республиканского конкурса рисунков
Инициативу об установке рассматривают в Иркутской области
За медали боролись школьники и студенты СПО
В Забайкалье состоятся межрегиональные соревнования «Мой восход»
В области начали готовиться к 300-летию Иркутской епархии
«Звёздный» получил сертификат на автомобиль LADA
С юбилеем поздравили Екатерину Ткачёву
Его участниками стали более ста человек
Актрисы планируют поставить спектакль с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
Круглую дату отметил Владимир Бабкин
Тахикардию устранили путём радиочастотной аблации
Сангху представят ламы Иволгинского и Агинского дацанов