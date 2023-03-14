14 марта

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В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве

В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Региональный этап чемпионата состоится с 3 по 14 апреля

С 3 по 14 апреля в Бурятии состоится региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

- Чемпионат призван повысить значимость и престиж рабочих профессий, помочь профессиональному росту молодежи. В рамках чемпионата будут организованы мероприятия деловой программы, профориентационные мероприятия для школьников республики, - рассказали в министерстве образования и науки республики.

Будут организованы конкурсные площадки по 26 специальностям для студентов среднего профессионального образования и 7 специальностям для школьников. Площадки будут организованы в 13 образовательных организация в Улан-Удэ, Селенгинске и Новоильинске.

Победители чемпионата пройдут стажировку на предприятиях республики и представят Бурятию на отборочных (межрегиональных) соревнованиях чемпионата «Профессионалы».

студенты

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